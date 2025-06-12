Hindistan'da Uçak Kazası: Kurtulan Yok - Son Dakika
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Hindistan'da Uçak Kazası: Kurtulan Yok

Hindistan\'da Uçak Kazası: Kurtulan Yok
12.06.2025 16:04
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Ahmedabad'da düşen uçakta 242 kişiden kurtulan olma ihtimali yok. 100'den fazla ceset bulundu.

Hindistan'da düşen uçağa ilişkin açıklama yapan Ahmedabad Emniyet Müdürü, düşen uçaktaki 242 kişiden kurtulan olma ihtimalinin görünmediğini söyledi.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad- Londra seferini gerçekleştiren 242 kişiyle kalkış yapan yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştü. Olayın ardından başlatılan soruşturmada elde edilen ilk verilere göre, Boeing 787-8 Dreamliner model uçak kalkış yaptıktan sonra saniyeler içinde düştü. Ahmedabad Emniyet Müdürü, düşen uçaktaki 242 kişiden kurtulan olma ihtimalinin görünmediğini söyledi. Polis, şu ana kadar 100'den fazla cansız bedenin Ahmedabad'daki hastaneye getirildiğini açıklarken yolcu uçağının Meghani Nagar'daki Tıp Fakültesi'ndeki hostelinin yemekhanesine düştüğünü bildirdi. Ayrıca, uçağın düştüğü yerleşim alanında da çok sayıda tıp öğrencisinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Modi: "Yürek parçalayıcı"

Hindistan Başbakanı Narendra Mod sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, "Ahmedabad'da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü ve üzdü. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yürek parçalayıcı. Bu üzücü anda, düşüncelerim olaydan etkilenen herkesle birlikte. Olaydan etkilenenlere yardımcı olmak üzere çalışan Bakanlar ve yetkililerle temas halindeyim" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal ise, kazayı "trajik" olarak nitelendirerek, "Kurtarma operasyonu devam ediyor. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Portekiz Başbakanı Lus Montenegro ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan'da meydana gelen ve Portekiz vatandaşı 7 kişinin hayatını kaybettiği trajik uçak kazasını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şahsım ve hükümetimiz adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve derin dayanışma duygularımı ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Starmer: "Görüntüler üzücü"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de yaptığı açıklamada, "Londra'ya giden ve çok sayıda İngiliz vatandaşını taşıyan bir uçağın Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düşmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan görüntüler üzücü. Durum netleştikçe gelişmelerden haberdar oluyorum. Duygu ve düşüncelerim bu son derece üzücü zamanda yolcular ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Kral Charles bilgilendirildi

Uçakta 169 Hindistan, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının yanı sıra 53 İngiltere vatandaşının bulunduğu açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, Kral Charles'ın gelişmelere ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ahmedabad, Hindistan, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Uçak Kazası: Kurtulan Yok - Son Dakika

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