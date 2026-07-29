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Hırsızlar Sivas'ta Yakalandı

Hırsızlar Sivas\'ta Yakalandı
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Tokat'tan çaldıkları lastiklerle kaçan 4 şüpheli Sivas'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tokat'ta bir oto lastikçiden çalındığı belirlenen lastiklerle kaçan 4 şüpheli, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz 2026 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayıyla ilgili Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından 01 ALB 326 ve 34 KL 8908 plakalı araçları takibe alan ekipler, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelileri Suşehri ilçesinde suça konu lastiklerle birlikte yakaladı. Araçlarda bulunan Z. A. (33), İ. K. (28), H. T. (22) ve K. D. (32) gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde ele geçirilen uyuşturucu madde ile araçta bulunan izinsiz ve faturasız mallara ilişkin adli ve idari işlemlerin Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Tokat'a getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 29 Temmuz 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Gözaltı, Sivas, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar Sivas'ta Yakalandı - Son Dakika

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