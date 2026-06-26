Hırsızlık suçlusu Antakya\'da yakalandı

Hatay'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü Antakya'da yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan M.K., Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY