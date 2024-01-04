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Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda M.B., E.K., A.Ç., İ.G. ve M.İ. isimli 5 şahıs yakalanırken, 3 şahıs ise adreslerinde bulunamayarak aranıyor. Gözaltına alınan şahısların Adıyaman'da çaldıkları malzemeleri Şanlıurfa'ya götürdükleri ve burada sattıkları iddia ediliyor. Soruşturma devam ediyor.

Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı
04.01.2024 - 23:43,
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Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde bir çok adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen M.B., E.K., A.Ç., İ.G., ve M.İ., isimli 5 şahsı yakalayarak gözaltına alınırken A.Ç., E.C., ve M.Y., isimli 3 şahıs ise adreslerinde bulunamayarak haklarında yakalanma kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan 5 şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahısların Adıyaman'da çaldıkları malzemeleri Şanlıurfa'ya götürdükleri ve burada M.Y., isimli şahsa sattıkları iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı - Son Dakika


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