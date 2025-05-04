Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hisarcık- Emet çevre yolunda meydana geldi. Hisarcık ilçesine cenazeye gelen Ali A.yönetimindeki 43 PC 557 plakalı araç Göktepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali. A. olay yerine gelen 112 Acil Servisi Ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hisarcık'ta Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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