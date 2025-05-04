Hisarcık'ta Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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Hisarcık'ta Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan araçta 1 kişi yaralandı.

04.05.2025 17:38
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Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık- Emet çevre yolunda meydana geldi. Hisarcık ilçesine cenazeye gelen Ali A.yönetimindeki 43 PC 557 plakalı araç Göktepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali. A. olay yerine gelen 112 Acil Servisi Ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hisarcık'ta Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika

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