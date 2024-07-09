Hizbullah, İsrail'e ait askeri üsleri İHA ile görüntüledi

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail'e ait askeri üsleri insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.

İsrail-Hizbullah arasındaki tansiyon düşmüyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, bir kez daha İsrail'in stratejik noktalarını havadan görüntüledi. İnsansız hava aracıyla (İHA) kaydedilen görüntülerde, istihbarat ve komuta üsleri ile yeni kurulan askeri üs ve karakollar yer aldı. Ayrıca yeni bir görüntü daha paylaşılacağı sinyali verildi.

İlk değil

Öte yandan, Hizbullah, haftalar önce İsrail'in kuzeyinde stratejik öneme sahip noktaların yer aldığı 9 dakika 31 saniyelik bir video paylaşmış, Kiryat Yam ve Krayot şehirlerinden geçen İHA'nın Hayfa'ya kadar sızdığı belirtilmişti. Videoda yerleşim yerleri, Hayfa yakınlarındaki İsrailli silah üreticisi Rafael'e ait fabrika ve Demir Kubbe bataryaları, füze depolama sahaları ve radar sahalarının bulunduğu askeri kompleks ile Hayfa limanındaki askeri botlar, gemiler ve petrol depoları yer almıştı. İHA'nın herhangi bir engelle karşılaşmadan Lübnan'a döndüğü belirtilmişti. İsrail Hava Kuvvetleri ise hava savunma sistemlerinin İHA'yı tespit ettiğini, ancak saldırı kabiliyeti olmadığı ve bölge sakinleri tehlikeye atabileceği gerekçesiyle İHA'nın engellenmediğini iddia etmişti.

Hizbullah'ın videosu, İsrail'de güvenlik endişelerine yol açmıştı. - TEL AVİV