Horasan'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Horasan'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Horasan\'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
13.06.2026 13:13
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Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç için 4 gündür arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Erzurum ve Kars'tan sevk edilen 100'ün üzerindeki uzman personel, nehir yatağı ve çevresindeki geniş arazide karadan, havadan ve su altından zamanla yarışıyor.

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Akkeran (Hiran) Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvan otlatan 17 yaşındaki Okan Koç, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girdi. Talihsiz genç, bir süre sonra akıntının güçlü olduğu bölgede gözden kayboldu.

Bölgede AFAD, JAK ve SAK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Aras Nehri, Acil Durum, Okan Koç, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Horasan'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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