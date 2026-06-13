Horasan\'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Erzurum ve Kars'tan sevk edilen 100'ün üzerindeki uzman personel, nehir yatağı ve çevresindeki geniş arazide karadan, havadan ve su altından zamanla yarışıyor.

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Akkeran (Hiran) Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvan otlatan 17 yaşındaki Okan Koç, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girdi. Talihsiz genç, bir süre sonra akıntının güçlü olduğu bölgede gözden kayboldu.

Bölgede AFAD, JAK ve SAK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. - ERZURUM