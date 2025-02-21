HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap

Geniş Video İzle

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 15-16 Şubat'ta "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" ile ilgili suç duyurusunda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap verdi. Açıklamada, "Çalıştayımızda bölücülük de yoktur, hakaret de yoktur! Ama gerçekler vardır ve gerçekler, Kemalist statükoyu rahatsız etmiştir." denildi.

21.02.2025 18:11  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15-16 Şubat'ta Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı'nın yansımaları devam ediyor. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çalıştay ile ilgili suç duyurusunda bulunması üzerine HÜDA PAR'dan cevap geldi. HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Çalıştayda Mustafa Kemal veya herhangi bir kimseye hakaret edilmemiştir. Şahıslar gündemimizde olmadığı gibi hakareti meşru bir yol ve yöntem olarak da kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"ÇALIŞTAYIMIZDA BÖLÜCÜLÜK DE YOKTUR, HAKARET DE YOKTUR"

15-16 Şubat'ta Diyarbakır'da düzenlenen Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı'nın barışçıl, sivil ve meşru bir girişim olduğuna değinilen açıklama, "Kürt meselesini hakikat temelinde, hukuki ve insani boyutlarıyla ele aldık. Ancak, Kemalist vesayetin kalıntıları ve ulus devletçi refleksleriyle hareket eden bazı çevreler, bu tartışmayı boğmak için asılsız suçlamalara sarıldılar. Bilmeyenler için tekrar edelim: Çalıştayımızda bölücülük de yoktur, hakaret de yoktur! Ama gerçekler vardır ve gerçekler, Kemalist statükoyu rahatsız etmiştir." denildi.

ADD'nin suç duyurusunda şikâyet konusu yapılan suçlamamalara tek tek cevap verilirken şu ifadeler kullanıldı:

ANAYASA'YI İHLAL (TCK M. 309) SUÇLAMASI

Anayasa'yı ihlal suçu, ancak cebir ve şiddet kullanılarak işlenebilir. Peki, Kürt meselesini sivil siyaset zemininde meşru yollarla konuşmak mı suç, yoksa 100 yıldır inkâr ve asimilasyon politikalarını dayatmak mı? Gerçek şu ki, bu zihniyet Kürtlerin haklarını ancak şiddetle talep etmelerini istiyor, barışçıl yolları ise tehdit olarak görüyor!

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK (TCK M. 216) SUÇLAMASI

Çalıştayda Türkler ve Kürtler kardeştir dedik, Diyarbakır'ın huzuru Ankara'nın huzurudur dedik. Ama belli ki bazıları kardeşlikten değil, tek tipleştirmekten yana! Bu ülkede halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kim? Kürtçe anadilde eğitim ve öğretimi yasaklayanlar mı, Kürt varlığını inkâr edenler mi?

KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK (TCK M. 217) SUÇLAMASI

Çalıştayda "kanunlara uymamaya" değil, evrensel hukuka, müktesebatımıza ve medeniyet tasavvurumuza aykırı kanunları sorgulamaya davet ettik! Çünkü hukuksuzluk kanunlaştırılabilir ama meşrulaştırılamaz. Kemalizm'in dogmalarıyla şekillendirilmiş hukuk düzeni, toplumu baskı altında tutmayı amaçlayan bir ideolojik aparattır. Kemalist vesayetin anayasaları ve yasaları değiştirilmeden, adalet tesis edilemez!

MUSTAFA KEMAL'E HAKARET (5816 SAYILI KANUN) SUÇLAMASI

Çalıştayda Mustafa Kemal veya herhangi bir kimseye hakaret edilmemiştir. Şahıslar gündemimizde olmadığı gibi hakareti meşru bir yol ve yöntem olarak da kabul etmiyoruz. Ancak Kemalizm eleştirilmiştir. Çünkü Kemalizm, ulus devlet adına halkları yok sayan, tek dili, tek kimliği, tek ideolojiyi dayatan despotik bir anlayıştır. Bu topraklarda darbelerin, yasakların, asimilasyonun, inkâr politikalarının temeli Kemalist ideolojidir. Bu minvalde Mustafa Kemal'in arkasına sığınarak yapılan her türlü yalan, iftira ve karalamalarınızı meşrulaştıramazsınız. Kemalizm eleştirilemez bir tabu değildir. Tarihsel ve toplumsal sonuçlarıyla yüzleşilmesi gereken bir vesayet mekanizmasıdır.

"BİZ, HAKİKATİN TARAFINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamanın devamında, "Bu ülkenin en büyük açmazı şudur: Gerçekleri konuşmaya çalışanlar susturulmak istenir, hukuksuzluk eleştirildiğinde ise "suç işleniyor" denir. Ama bilinmelidir ki, susmayacağız!" denildi. "Sonuç olarak, Kürt meselesini çözmek isteyenler değil, statükoyu korumak isteyenler asıl sorun kaynağıdır." denilen açıklamada, son olarak şu ifadelere yer verildi: "Çalıştayımıza yönelik bu saldırılar, Kürtleri ve farklı kimlikleri inkâr eden anlayışın günümüzde hâlâ sürdüğünü göstermektedir. Ama artık bu anlayış can çekişmekte ve er ya da geç çökecektir! Biz, hakikatin tarafında olmaya devam edeceğiz. Ne tek tipçi ulus devlet anlayışına ne de Kemalist vesayetin hukuk dışı dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz!"

HÜDA PAR\'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği\'ne cevap

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cemil Moroglu:
    Atatürk’ün kurtardığı memlekette, Atatürk’ün verdiği haklarla, Atatürk’e nankorluk ve hakaret etme hakkı. Dünyada eşi benzeri yok ve asıl cezaevine atılması gerekenler bunlar. 186 177 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    şu kemalistler kadar bu ülkenin zararına yaşayan bir kesim daha yok. 39 41 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    yalan tarih 60 17 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    rahmetli gaffar okan 'ın katilini parlementoya taşıyan akp mhp eserinizle gurur duyun 45 28 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    sırrı sakıka dava açmış mı bu düşünce derneği 38 28 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    kadınları hayvanlardan daha aşağı gören bir yapının insan hakları ve hukuk biriminin olması komik Kemalist düşünce bunlarla gerçek anlamda insan hakları için mücadele ettiği için hazımsızlık çekiyorlar 30 27 Yanıtla
  • Tr Türkiye:
    kemalizm zehirdir demiş sanırım , neden burdan Atatürk’e hakaret anladılar ki ? kemalizm felsefesinin Atatürk’ün kendiyle bir alakası yoktur . Atatürk’ün adı kullanılarak üretilmiş bir izm’dir. toplumu ayrıştıran işte bu izm’dir . Atatürk’ün kendisi kendi heykellerini dikmemiştir her yere . ismet inönü Atatürk’ün son günlerinde nerdeymiş . ama sonra onun adını kullanarak , arkasına sığınarak ülkeyi despot bir şekilde yönetmiştir . 35 11 Yanıtla
  • KuZeYLi:
    Mustafa Kemal’in itleri diyenlere de keşke bu kadar delikanlı olabilselerdi 32 6 Yanıtla
  • Casper:
    helal olsun 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    benim yazdığım yorum yok muhtemelen beğenmedi. yandaş haber sitesi 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:58:04. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.