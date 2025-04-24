Hukukçu Belediye Başkanı 'suç uydurma ve iftira' suçlarından hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Hukukçu Belediye Başkanı 'suç uydurma ve iftira' suçlarından hakim karşısına çıktı

Hukukçu Belediye Başkanı \'suç uydurma ve iftira\' suçlarından hakim karşısına çıktı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 'belediyede dinleme cihazı (böcek) ve gizli kamera bulundu' iddiaları sonrası 'suç uydurma ve iftira' suçundan açılan davada ilk duruşma görüldü.

24.04.2025 14:41  Güncelleme: 14:51
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 'belediyede dinleme cihazı (böcek) ve gizli kamera bulundu' iddiaları sonrası 'suç uydurma ve iftira' suçundan açılan davada ilk duruşma görüldü. Başkan Köksal, mahkemede böcek ve dinleme cihazını kendisinin bulmadığını ve görmediğini belirterek, bu iddiaları medya kuruluşlarında belediye başkan yardımcısı ile YÜNTAŞ genel müdürünün verdiği bilgilere dayanarak dile getirdiğini söyledi.

Başkan Köksal'ın 2024 yılı Nisan ayında bazı medya organlarına verdiği demeçlerde 'makam odasında gizli kamera ile dinleme cihazları bulundu' şeklindeki açıklamaları üzerine dönemin AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş'in şikayeti sonrası 'Suç Uydurma (kamuya yönelik) ve iftira (Hüseyin Menteş'e yönelik) suçlamalarıyla Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Başkan Köksal ve avukatları ile Menteş'in avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapa Başkan Köksal, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, böcek ve gizli kamera bulunduğunu kendisine İzmir'de gerçekleştirilen fuara giderken Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın telefon ile arayarak ilettiğini belirtti. Başkan Köksal bunun üzerine makam ve belediyede bu konuda teknik bir inceleme yapılması için teknoloji ile yakından ilgilenen Kemal Doğan'a talimat verdiğini ifade etti.

"Yıldız ile Doğan'ın bana verdiği bilgileri aktardım"

Talimat üzerine belediyeye İstanbul merkezli bir güvenlik şirketinden personelin gelerek inceleme yaptıklarını beyan eden Başkan Köksal, ayrıca makamda şüpheli gördükleri bir PC faresinin de bulunduğunu ve bununda şirket görevlileri tarafından incelemeye alındığını dile getirdi.

Kendisinin makam ve belediyede arama yapılırken şehir dışında (fuarda) olduğunu kaydederek, "Bu süreçte bulunmadığım bir yerde fiilen bir şey bulmam söz konusu değil. Ben katıldığım canlı yayınlarda ve verdiği röportajlarda Yıldız ile Doğan'ın bana verdiği bilgileri aktardım" dedi.

Başkan Köksal bulunan cihazların neden imha edildiği sorusuna çelişkili cevap verdi

Köksal mahkemede kendisine yöneltilen 'Doğan teknoloji ile yakından ilgileniyorsa neden bulduğu cihazları imha edip, attı' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben iki gün boyunca yani 16 ve 17 Nisan tarihlerinde makama ve belediyeye tadilat yapıldığı için hiç gitmedim. Doğan'ın neden bulunan cihazları attığını ise savcılığın olayla ilgili istediği resmi yazıda belirttim. Doğan bana cihazla çok tahrip olduğunu ve incelenmeyecek şekilde olduğu için attığını söyledi. Ben de resmi yazıda bunu ifade ettim. Bu konuyla ilgili bilgim Doğan'ın bana verdiği bilgiler yönündedir."

Mahkeme duruşmanın Ömer Yıldız ve Kemal Doğan'ın tanık olarak dinlenmesini kararlaştırarak, duruşmanın 4 Temmuz 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.

"Bundan sonraki celselerde tanık ve müşteki beyanları alınacak"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Menteş'in avukatı Oğuz Kaçan ise Başkan Köksal'ın açıklamalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Kaçan, "İlk duruşma görüldü. Duruşmada Burcu Köksal'ın ifadesi alındı. Gerek müşteki gerekse de tanıkların ifadeleri alınmadı. Köksal belediye başkan yardımcısının ve YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan'ın kendisini yanlış yönlendirdiğini ve bu sebepten bu tür açıklamaları yaptığını söyledi. Açıklamalarında müvekkilim Menteş'i kastetmediğini ve iftira atmadığı yönünde bir savunma yaptı. Bundan sonraki celselerde tanık ve müşteki beyanları alınacak" dedi.

"Kamuoyunu bu kadar meşgul edecek bir açıklama yapmasını anlayamadık"

Suç uydurma bakımından deneyimli bir siyasetçinin bir başkan yardımcısı ve bir genel müdürün kamuoyunu bu kadar meşgul edecek bir açıklama yapmasını anlayamadıklarını dile getiren Kaçan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dosya içerisindeki diğer delillerle birlikte bir karar verilecek. TCK'nın 53.'ncü maddesi bakımından infaz sürecinde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma söz konusu. Asıl yargılandığı suçlar suç uydurma ve iftira. Suç uydurma bakımından deneyimli bir siyasetçinin bir başkan yardımcısı ve bir genel müdürün kamuoyunu bu kadar meşgul edecek bir açıklama yapmasını açıkçası biz pek anlayamadık. Dolayısıyla da bu anlamda savunmaya itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Müvekkilim bakımından da doğrudan Hüseyin Menteş'i kastederek beyanlarda bulunmuştur. İftira suçu oluştuğu kanaatindeyiz."

"Yaşamın olağan akışına aykırıdır"

Başkan Köksal'ın açıklamalarının delil ve ispata dayanılmadan yapıldığını savunan Kaçan, "Bu açıklamayı avukat olarak mahkemede savunmamda da belirttim, yaşamın olağan akışına aykırıdır. Bir belediye başkanının, belediye başkan yardımcısı ve genel müdürünün beyanları ile hareket etmesi yaşamın olağan akışına aykırıdır. Bunun delilini, raporlu gerekçesini ve ispatlanmasını istemesi ve sonrasında da bir açıklama yapması gerekiyordu" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hukukçu Belediye Başkanı 'suç uydurma ve iftira' suçlarından hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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