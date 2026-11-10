Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tanker sayısı 3'e yükseldi, Devrim Muhafızları uyardı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tanker sayısı 3'e yükseldi, Devrim Muhafızları uyardı

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Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasak rotayı kullanan bir tankerin mayına çarparak alev aldığını bildirdi. Boğazda mayına çarpan tanker sayısı 3'e yükselirken, İran'ın onaylamadığı rotalardan geçen tankerlerin önemli ölçüde risk altında olduğu uyarısı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin daha mayına çarptığını ve alev aldığını bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tanker sayısı 3'e yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nda bir tankerde daha patlamanın ardından yangın çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasak olan bir rotayı kullanan bir tankerin mayına çarptığını ve alev aldığını aktararak, İran'ın onaylamadığı rotalardan boğazı geçmeye çalışan tankerlerin "önemli ölçüde risk" altında olduğu uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tanker sayısı 3'e yükseldi.

Devrim Muhafızları, daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yasak olan rotaları kullanan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlama meydana geldiğini ve tankerlerde yangın çıktığını bildirmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tanker sayısı 3'e yükseldi, Devrim Muhafızları uyardı - Son Dakika
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