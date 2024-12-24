Husiler, İsrail'e füze saldırısını onayladı - Son Dakika
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Husiler, İsrail'e füze saldırısını onayladı

Husilerin Al-Asad'ı, Gazze'ye saldırılar durana kadar eylemlere devam edeceklerini açıkladı.

24.12.2024 04:58
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Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, İsrail'e yönelik son füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız" dedi. İsrail hükümetine seslenen Al-Asad, "Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek" ifadelerini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'e yönelik son füze saldırısını doğruladı. Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının başarıya ulaştığını iddia ederek, "Hedef vurulduktan sonra sirenlerin çalması anlamsızdır" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve politikalarını eleştiren Al-Asad, "Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek" dedi. İsrail'i hedef almayı sürdüreceklerini vurgulayan Al-Asad, "Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yemen'den İsrail'e füze fırlatılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıklamıştı. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti. - SANA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husiler, İsrail'e füze saldırısını onayladı - Son Dakika

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