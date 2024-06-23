Husiler Kızıldeniz'de bir ticaret gemisine İHA saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Husiler Kızıldeniz'de bir ticaret gemisine İHA saldırısı gerçekleştirdi

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de bir ticaret gemisini insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı sonucunda gemide hasar meydana gelirken, mürettebatın güvende olduğu ve geminin bir sonraki limana doğru ilerlediği bildirildi.

23.06.2024 11:03
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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de bir ticaret gemisini insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırılarını sürdürüyor. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Hudeyde limanının 120 kilometre batısında bir ticaret gemisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Bir ticari gemisinin kaptanı, insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu ve bunun sonucunda gemide hasar meydana geldiğini aktarmıştır. Tüm mürettebatın güvende olduğu ve geminin bir sonraki uğrak limanına doğru ilerlediği bildirilmektedir" ifadeleri yer aldı. - SANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Husiler Kızıldeniz'de bir ticaret gemisine İHA saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika

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