Hüsnü Kerem Şen Tahliye Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüsnü Kerem Şen Tahliye Oldu

01.06.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüsnü Kerem Şen, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanarak tahliye edildi; yurt dışı yasağı getirildi.

Kasten öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanan ve kırmızı bültenle yakalandıktan sonra tutuklanan Hüsnü Kerem Şen, mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi. Şen hakkında elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, olay anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Mustafa Sandal'ın eski bacanağı olarak bilinen Hüsnü Kerem Şen, yargılandığı davada mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kasten öldürme, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma ile mala zarar verme suçlamalarıyla yargılanan Hüsnü Kerem Şen'in tutukluluk durumu yeniden değerlendirildi.

Mahkeme, sanığın uzun süredir tutuklu bulunduğunu, dosyadaki mevcut delil durumunu ve soruşturma süreçlerini dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Kararda, Şen'in başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde derhal serbest bırakılması istendi.

Elektronik kelepçe ve yurt dışı yasağı

Mahkeme, Hüsnü Kerem Şen hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca adli kontrol hükümlerine uymaması halinde yeniden tutuklanabileceği ihtarında bulunuldu.

Tahliye sonrası İstanbul'a yerleşti

Avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçeye göre Hüsnü Kerem Şen, tahliyesinin ardından İstanbul Kağıthane'deki bir rezidansta yaşamaya başladı.

Çeşme'deki cinayet soruşturmasıyla gündeme gelmişti

Hüsnü Kerem Şen'in adı ilk olarak 2023 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası gündeme gelmişti. Eğlence mekanına alınmadıkları öne sürülen bir grup ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Şen'in yurt dışına gittiği belirlenirken, daha sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Hüsnü Kerem Şen, Türkiye'ye getirildikten sonra İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'basit yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılandı. Mahkeme, uzun tutukluluk ve suç vasfının değişme ihtimali gerekçeleriyle tahliyesine karar verdi. Şen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve elektronik kelepçeyle ev hapsi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Şen'in yargılandığı ikinci dosya, Abdullah Taşkın ve ailesine yönelik tehdit, yağma ve alıkoyma iddialarına ilişkin soruşturma oldu. İddialara göre, Taşkın çifti milyonlarca liralık para nedeniyle baskı altına alındı; tehdit edildi, alıkonuldu ve darp edildi. Soruşturmada, rezidansta darp anlarına ait kamera görüntülerinin de dosyaya girdiği belirtildi.

Savcılık, Şen hakkında 'nitelikli yağma', 'suç örgütüne üyelik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla dava açtı. Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan Şen, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutukluluk süresi ve ölçülülük ilkesini dikkate alarak tahliyeye karar verdi.

Şen hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

İddianameden

Hüsnü Kerem Şen, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma ile mala zarar verme suçlamalarıyla yargılanıyor. Mahkemenin ara kararında ayrıca, Şen hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmanın bulunduğu da kaydedildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Çeşme'de işlenen cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşüyor. Görüntülerde Hüsnü Kerem Şen'in elinde silah olduğu görülüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mustafa Sandal, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Magazin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hüsnü Kerem Şen Tahliye Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı
Şampiyonlar Ligi’nde resmen para yağdı İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

13:22
Asensio’dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
13:17
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:39:07. #7.13#
SON DAKİKA: Hüsnü Kerem Şen Tahliye Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.