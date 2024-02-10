\'Huzur İstanbul\' Denetiminde Araçlar Didik Didik Arandı

Beyazıt Öztürk'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.