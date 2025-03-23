İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Yusuf İlbak, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe'nin tutuklanmalarına karar verildi. Yusuf Yüce, Canan Münüklü, Cemal Ufukkarakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda 10 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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