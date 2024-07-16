İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz' - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: \'Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz\'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Polis Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen anma programında, "Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz" dedi.

16.07.2024 01:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Polis Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen anma programında, "Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığında, terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik güçleri için gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 8 yıl önce, hainlerce, bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda, alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O karanlık gecede, gökten bombalar yağdı. Tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ama bu hainlerin hedef gözettikleri yerler de vardı. Korktukları, yok etmek, ölüm kusmak istedikleri yerler. O yerlerin başında da, bileği bükülmeyen kahramanların yurdu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı geliyordu. Ancak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle, 'Son sözü top, tüfek değil iman belirleyecekti', öyle de oldu. Dalga dalga yayıldı o ruh. Canı pahasına sokaklara dökülen o koca yürekler, darbeci alçaklara asla geçit vermediler. Milli Mücadelede olduğu gibi o karanlık gecede Türk milleti ayağa kalkmış, varlığımıza, birliğimize kasteden FETÖ ihanetini bozguna uğratmıştır."

"Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz"

Vatanı uğruna canını hiçe sayan kahramanların, isimlerini tarihe gururla yazdırdığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Bu vatansızlar nerede olurlarsa olsunlar, bilsinler ki devletimizin nefesi enselerindedir. O gece ülkemizin dört bir yanında 252 canımız şehadete erdi. 2 bin 740 kahramanımız gazilikle onurlandı. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığımızda 44 kahramanımız, Havacılık Dairesi Başkanlığımızda 7 kahramanımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde 13 kahramanımız İstanbul ve Muğla'da 7 kahramanımız şehit oldu. İşte o yiğitler, tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran o kahramanlar, bayrağımızı yere düşürmediler. Onların adı yüreklerimize kazındı. Hatıraları, emanetleri ve mirasları ebediyete kadar bizimle yaşayacaktır. Bu vatan evlatlarını bizden koparanlara öfkemiz dinmeyecek ve mücadelemiz bu hainlerle sonsuza dek devam edecek" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, konuşması öncesi Havacılık Daire Başkanlığını ziyaret etti ve ardından şehitlerin isimlerinin yer aldığı mozoleye karanfil bıraktı. Konuşmasında, şehitlerin isimlerini de tek tek okuyan Bakan Yerlikaya'ya törendeki polisler hep bir ağızdan "Burada" diyerek karşılık verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz gecesi şehit olan ikiz kardeşlerin öyküsünü anlatan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" isimli kısa filmin izletilmesiyle devam etti. Kısa filmin ardından ise Polis Özel Harekat Başkanlığında bulunan polisler, Özel Harekat yemini etti. Tören, şehitlerin ruhuna dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Demokrasi, 15 Temmuz, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar, bu millete yapılan ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz' - Son Dakika

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