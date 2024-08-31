Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı

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Sosyal medyadaki paylaşımlarında Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş, İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

31.08.2024 01:16  Güncelleme: 01:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş'in gözaltına alındığını açıkladı.

ATATÜRK'E HAKARET EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada Atatürk ve vatandaşlara hakaret eden Burak Keleş isimli kişi infial uyandırdı. Tepkilerin ardından İstanbul emniyeti çalışma başlattı. Yeri tespit edilen Keleş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Gereği yapıldı-29. Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Atatürk\'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ahmet eren Kacmaz: NERDE BU DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜKÇÜLERİ NARALARI ATANLAR AZ YA. DEGİLSİNİZ 11 54 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Gücünüz anca halka 10 52 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Düşünce özgürlüğü suç olmaması lazım adamın sicili bozulacak yazıktır 7 37 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: tebrik ederim emeği geçenleri 10 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: düşünce özgürlükçüleri neredesiniz. hani hakaret düşünce özgürlüğü değil diyenler var ya özellikle onlara soruyorum. daha özgürlük nedir ondan haberiniz yok 4 7 Yanıtla

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