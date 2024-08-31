Atatürk\'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş'in gözaltına alındığını açıkladı.

ATATÜRK'E HAKARET EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada Atatürk ve vatandaşlara hakaret eden Burak Keleş isimli kişi infial uyandırdı. Tepkilerin ardından İstanbul emniyeti çalışma başlattı. Yeri tespit edilen Keleş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Gereği yapıldı-29. Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır."