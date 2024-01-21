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İçişleri Bakanı: 'Mercek-10' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Mercek-10' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Adana, Aydın, Rize, Batman ve Karaman'da gerçekleştirilen 'Mercek-10 Operasyonu'nda 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı: \'Mercek-10\' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
21.01.2024 - 10:15,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Mercek-10' operasyonlarında 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda; İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce 'Mercek-10 Operasyonu' yapıldığını bildirdi. Operasyon çerçevesinde 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 milimetre çapında tabanca şarjörü ile 238 adet 9 milimetre ve 7,62 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımda, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Mercek-10' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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