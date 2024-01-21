İçişleri Bakanı: \'Mercek-10\' Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Mercek-10' operasyonlarında 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda; İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce 'Mercek-10 Operasyonu' yapıldığını bildirdi. Operasyon çerçevesinde 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 milimetre çapında tabanca şarjörü ile 238 adet 9 milimetre ve 7,62 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımda, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. - ANKARA