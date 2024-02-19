İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-3" operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-3" operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 123 tim, bin 628 Jandarma Personelinin katılımı ve J- SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen 'Bozdoğan-3' Operasyonlarında bin 820 ADET RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği ile çok sayıda makineli tüfek, EYP sistemi ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 910 anti-tank mühimmatı, 910 adet RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kg patlayıcı maddesi, zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmat, hava mühimmatı, LMGK Makineli Tüfeği, 2 adet MG-3 Makineli Tüfeği, 5 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, G-3 Piyade Tüfeği, Keskin Nişancı Tüfeği, 54 adet role, 25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA