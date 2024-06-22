İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönenleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönenleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşları ve yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, trafik ekiplerinin sürücüleri bilgilendirdiğini ve otobüslerde emniyet kemeri kontrolleri yaptığını belirtti. Bir otobüsün Kütahya'da şarampole yuvarlanmasına rağmen yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olduğunu ve kazada hafif yaralanan 5 vatandaşın tedavilerinin yapıldıktan sonra taburcu edildiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda çağrıda bulundu.

22.06.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşları ve yolcuları emniyet kemerlerini takması konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Kurban Bayramı tatil dönüşünde sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları için uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik ekiplerimiz sürücülerimizi bilgilendirdi, bilgilendirmeye de devam ediyor. Sosyal medya mesajlarımızda, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmanın önemini vurguladık. Trafik polislerimiz de otobüslerde emniyet kemeri kontrolleri yaptı. İşte bunun en çarpıcı örneği Bursa- Antalya seferini yapan bir otobüste yaşandı. Trafik ekiplerimiz otobüsteki yolculara uyarılarda bulundu ve emniyet kemeri takmalarının hayat kurtardığını ifade etti. Otobüs Kütahya'da maalesef şarampole yuvarlandı. Ancak yolcularımızın emniyet kemerleri takılıydı. Kazada 5 vatandaşımız hafif yaralandı ve tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiler. Kaza geçiren yolcular; Eskişehir çıkışında otobüslerini trafik polislerinin kontrol ettiğini ve emniyet kemeri konusunda kendilerini uyardıklarını söylediler. Sevgili sürücülerimiz, Kurban Bayram tatil dönüşü devam ediyor. Yollarımızda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kurban Bayramı, Sosyal Medya, Kütahya, trafik, Kurban, Tatil, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönenleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:00 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 16:43:33. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönenleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement