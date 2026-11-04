Bursa\'da kapı açılmayınca apartmanın dış cephesine tırmanan genç güvenle indirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nişanlısına ulaşamayan genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden daireye tırmanmaya çalışınca mahallede hareketli dakikalar yaşandı.

KAPI AÇILMAYINCA DIŞ CEPHEYE TIRMANDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B.(20), nişanlısının oturduğu daireye gitti. Apartmanın kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuran genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden 3. kattaki daireye tırmanmaya başladı. Şahsı apartmanın dış cephesinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DAİREDE KİMSE YOKMUŞ

3. kata kadar tırmanan genç, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde aşağı indirildi. Dairede yapılan incelemede ise kimsenin olmadığı öğrenildi.

Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.