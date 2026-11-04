Bursa'da kapı açılmayınca apartmanın dış cephesine tırmanan genç güvenle indirildi - Son Dakika
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Bursa'da kapı açılmayınca apartmanın dış cephesine tırmanan genç güvenle indirildi

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Bursa\'da kapı açılmayınca apartmanın dış cephesine tırmanan genç güvenle indirildi
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Bursa\'da kapı açılmayınca apartmanın dış cephesine tırmanan genç güvenle indirildi
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İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında 20 yaşındaki A.B., nişanlısının oturduğu apartmanın zilini çaldı ancak kapı açılmadı. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan genç, binanın dış cephesinden 3. kata tırmandı. İhbarla gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri genci güvenli şekilde aşağı indirirken, dairede kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nişanlısına ulaşamayan genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden daireye tırmanmaya çalışınca mahallede hareketli dakikalar yaşandı.

KAPI AÇILMAYINCA DIŞ CEPHEYE TIRMANDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B.(20), nişanlısının oturduğu daireye gitti. Apartmanın kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuran genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden 3. kattaki daireye tırmanmaya başladı. Şahsı apartmanın dış cephesinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DAİREDE KİMSE YOKMUŞ

3. kata kadar tırmanan genç, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde aşağı indirildi. Dairede yapılan incelemede ise kimsenin olmadığı öğrenildi.

Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
Turgutalp3. SayfaİtfaiyeGüncelİnegölPolisBursaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kapı açılmayınca apartmanın dış cephesine tırmanan genç güvenle indirildi - Son Dakika
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