İddiaya göre otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın Gaziantep Yavuzeli'nde öldü - Son Dakika
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İddiaya göre otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın Gaziantep Yavuzeli'nde öldü

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İddiaya göre otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın Gaziantep Yavuzeli\'nde öldü
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İddiaya göre otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın Gaziantep Yavuzeli\'nde öldü
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İddiaya göre Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, Büyükkarakuyu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki kadına Gaziantep-Yavuzeli karayolunda otomobil çarptı ve kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Büyükkarakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Yavuzeli karayolunda Y.A. (30) idaresindeki 01 AKA 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Ayşe Fatma Sezer'e çarptı. Feci kaza sonrası metrelerce savrulan kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ayşe Fatma Sezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kadının Örenli Mahallesi'nde ikamet ettiği ve Büyükkarakuyu Mahallesi'nde oturan kızını ziyarete gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
GaziantepYavuzeli3. SayfaGüncelSon Dakika

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