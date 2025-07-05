Iğdır'da 344 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da 344 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Iğdır\'da 344 kg Metamfetamin Ele Geçirildi
05.07.2025 16:26
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Iğdır'da yapılan operasyonda İran'dan getirilen çekicide 344 kg metamfetamin yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı bir çekiciye yönelik yürüttüğü başarılı operasyonla 344 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen istihbari bilgiler ve yapılan saha çalışmaları sonucunda, yabancı plakalı çekici ve çekiciye bağlı dorsede kimyasal hammadde çuvalları arasına gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu yükün İstanbul'da faaliyet gösteren paravan bir şirkete teslim edilmesinin planlandığı tespit edildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, araç Dilucu Kara Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada takibe alındı. Yapılan aramada dorse bölümünde bulunan toplam 960 adet, her biri 25 kilogramlık çuvalların içinde Sodyum Karbonat tespit edildi. Yapılan detaylı aramada 23 çuval içerisinde gizlenmiş toplam 344 kilogram 225 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak çekici sürücüsü V.R. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da 344 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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