Iğdır'da telefonu bıçakla gasbeden şüpheli, 6 saatlik görüntü incelemesiyle tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da telefonu bıçakla gasbeden şüpheli, 6 saatlik görüntü incelemesiyle tutuklandı

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Iğdır\'da telefonu bıçakla gasbeden şüpheli, 6 saatlik görüntü incelemesiyle tutuklandı
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Iğdır\'da telefonu bıçakla gasbeden şüpheli, 6 saatlik görüntü incelemesiyle tutuklandı
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Iğdır Cumhuriyet Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu, bıçakla tehdit edilerek gasp edildi; şüpheli, polisin 6 saatlik kamera incelemesinin ardından yakalanıp tutuklandı. Gasp edilen telefon şüphelinin üzerinden alınarak sahibine teslim edildi.

Iğdır'da bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 6 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Gasp edilen telefon sahibine teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen cep telefonu gaspı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Bir vatandaşın tanımadığı bir şahıs tarafından bıçakla tehdit edilerek cep telefonunun zorla alındığı olayla ilgili saha çalışmaları ve kamera incelemeleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 6 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucunda şüphelinin S.B. (33) olduğu tespit edildi. Düzenlenen çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, gasp edilen cep telefonu şüphelinin üzerinden ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MahallesiCep Telefonu3. SayfaGüncelIğdırSon Dakika

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