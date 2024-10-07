İki Çocuk Okul Bahçesinde Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı

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Oyuna dalan iki çocuk okul bahçesinde kilitli kaldı

Okul bahçesinde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı

ANTALYA - Antalya'da oyun oynamak için girdikleri okul bahçesinde kapının kilitlenmesi nedeniyle mahsur kalan iki çocuk itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Yunus Emre Caddesi Gültekin İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan çıkan ve ikametlerine yakın Gültekin İlkokulu bahçesinde oyun oynamaya başlayan Halim Fırat B. ve Berat Ç. isimli iki arkadaş vaktin geçtiğini fark etmedi. Okul görevlileri tarafından okul bahçe kapısının kilitlendiğini fark etmeyen iki arkadaş bir süre sonra çıkmak istediklerinde kapıyı açamadı. Bahçe kapısından yoldan geçen vatandaşlara seslenen iki çocuk yardım istedi.

Merdivenle kurtardılar

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri okul görevlisi ve okul müdürüne ulaşmaya çalıştı. Polis ekiplerinin okul yetkililerine ulaşamaması üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekibi okul bahçesine çocuklarının yanına geçmesinin ardından merdiven yardımıyla çocuklar bulunduğu yerden çıkartıldı.