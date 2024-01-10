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İki kardeş 2 yıl arayla trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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İki kardeş 2 yıl arayla trafik kazasında hayatını kaybetti

Sultangazi'de yaşayan Memiş ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Muhammed Enes, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailenin büyük oğlu Yasin'in de iki yıl önce 11 yaşındayken benzer bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Memiş ailesi büyük üzüntü yaşarken, aile yakını Fazıl Memiş, servis şoförünün yaşlı olduğunu ve bu yaşta bir kişinin araç sürmemesi gerektiğini belirterek adaletin sağlanmasını istedi.

10.01.2024 - 16:42,
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İki kardeş 2 yıl arayla trafik kazasında hayatını kaybetti

Memiş ailesinin büyük acısı

İSTANBUL - Sultangazi'de yaşayan Memiş ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Muhammed Enes, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailenin büyük oğlu Yasin'in de iki yıl önce 11 yaşındayken benzer bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sultangazi'de dün akşam yaşanan olayda 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Minik Muhammed'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenaze, aileye teslim edildi. Muhammed Enes'in abisi Yasin'in de 11 yaşındayken camiye giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 yıl arayla iki çocuğunu da trafik kazasında kaybeden Memiş ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Cenazeyi teslim almaya gelen aile yakını Fazıl Memiş yaşanan kazaya tepki gösterdi. Servis şoförünün yaşlı olduğunu ve bu yaşta bir kişinin araç sürmemesi gerektiğini belirten Memiş "Ben çalışıyordum kuzenim tarafından haberdar oldum. Olay yerine gittik cenazemiz hala yerdeydi. Ondan sonra cenazeyi kaldırıp hastaneye götürdüler. 60 yaşındaki bir adamı servise veriyorlar. Adam göz göre göre çocuğu katlediyor. Çocuk daha yaşıyorken bir de kafasının üstünden geçiyor. 60 yaşında ki bir adamı servise verirseniz olacaklar budur. 2 yıl önce yine abisi cuma namazına gidecekken üst geçidi kullanmayıp yoldan geçiyor. Karşıya geçerken süratli bir şekilde 120 üstünde bir hızla gelen araç çocuğa vuruyor ve durmayıp kaçıyor. Sonrasında serbest bırakılıp gidiyor. Müebbet cezasına çarpılmasını ve diğer servis şoförünün de tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

İki kardeş 2 yıl arayla trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Muhammed Enes, Sultangazi, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki kardeş 2 yıl arayla trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki kardeş 2 yıl arayla trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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