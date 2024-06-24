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İki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Kapaklı istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 34 EM 8794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritteki S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 2 araç hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy'de çeşitli hastanelere kaldırdı.

Trafiğe kapatıldı

Kaza yerine gelen yaralıların yakınları, olay yerinde ve hastanede sinir krizleri geçirirken, yol da araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçların çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Durumu ağır

Öte yandan hastaneye kaldırılan araç sürücüsü B.K.'nın da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tekirdağ'a sevk olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.