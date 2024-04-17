İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 HP 417 plakalı otomobil ile 15 ABF 189 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada Ahmet Can B., Gülsüm B., Müslüm B., ve Remziye K., yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir sağlık memuru ile doktor sevgilisi birlikte oldukları sırada balkondan düştü. Sağlık memuru olay yerinde hayatını kaybederken, doktor sevgilisi ise yaralandı. Evde yapılan aramada çok sayıda nörolojik hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan heykel, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Olayın faili veya faillerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği 11 boş kovan bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen orman yangınına Yalova ve Bursa'dan gelen ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran bir şahıs, motosikletteki 2 kişiye ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan 4 araç da mermi isabet etti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Emniyet Müdürü olayları yerinde inceledi. Soruşturma devam ediyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, ata taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek eziyet eden 2 kişiye 14 bin 432 lira para cezası uygulandı. Göle Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı tespit ve inceleme sonucunda, şahısların M.K. ve M.T.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.
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