İkitelli'de metronun altında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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İkitelli'de metronun altında kalan adam hayatını kaybetti

İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro Durağı'nda raylara inip yürüyen bir erkek şahsa metro çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, Küçükçekmece Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İncelemeler sırasında metro seferleri durduruldu ve soruşturma başlatıldı.

16.02.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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İkitelli'de metronun altında kalan adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro Durağı'nda raylara inip yürüyen erkek şahısa metro çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.H.D isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı duraktan raylara inerek yürümeye başladı. A.H.D. raylar üzerindeyken metro çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sırasında Başakşehir - Kirazlı yönü metro seferleri durduruldu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan gerekli incelemenin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu basın açıklamasında olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İkitelli\'de metronun altında kalan adam hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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