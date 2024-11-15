İlaçlama Kurbanı Altay Toprak Bebek - Son Dakika
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İlaçlama Kurbanı Altay Toprak Bebek

İzmir'de tahta kuruları için yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak hayatını kaybetti.

15.11.2024 23:22
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İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: "Oğlumu öldürdüler"

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede dakikalarca minik tabuta sarılan anne Raziye ve baba Recep Kınalı gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor" dedi.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu. Minik Altay Toprak bebek için Kahramanlar Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Baba ve anne dakikalar boyunca tabuta sarıldı: "Oğlumu öldürdüler"

İlaçlama sonrası fenalaşarak hastanede tedavi gören ve taburcu edilen anne Raziye Kınalı ve baba Recep Kınalı, dakikalarca bebeklerinin minik tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı baba Recep Kınalı, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor" dedi. Cenazede acıya daha fazla dayanamayan anne Raziye Kınalı ise baygınlık geçirdi.

Minik bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

Öte yandan, ilaçlama firmasından 3 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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