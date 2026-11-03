İlyas Yalçıntaş uyuşturucu davasında ayda bir imza şartıyla tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İlyas Yalçıntaş uyuşturucu davasında ayda bir imza şartıyla tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İlyas Yalçıntaş uyuşturucu davasında ayda bir imza şartıyla tahliye edildi
Haber Videosu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan yargılanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, ilk duruşmada tahliye edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, ayda bir imza şartıyla tahliyeye karar verip duruşmayı eksik delillerin toplanması için erteledi.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verildi.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş savunma yaptı. Duruşmada, Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada görev alan Jandarma Uzman Çavuş A.S. de tanık olarak dinlendi.

"Savcılıkta kenevir kullanmıyorum deme sebebim sevenlerime kötü örnek olmamaktı"

Üzerine atılı olan suçlamalar hakkında savunma yapan İlyas Yalçıntaş, "Ben tanınan bir şarkıcıyım, böyle bir dosya ile karşınızda olduğum için üzgünüm. Üzerime atılı olan suçlamaları asla kabul etmiyorum. Ben kenevir kullanıyorum. Evet, savcılıkta kullanmıyorum dememin sebebi beni sevenlere kötü örnek olmamak ve kariyerime kötü etki etmemekti. Daha sonra sulh cezada itiraf ettim. Evimde bulunan hassas terazi de uzun yıllardır spor yaptığım içindir. WhatsApp konuşmalarındaki söz konusu mesajlarda tamamen benim yakın çevremle sokak jargonuyla konuşmamdır. Ben kenevir kullanırken tek başınaydım, yanımda kimse yoktu ve kimseye böyle bir şey ikram etmedim. Evimde parti vermem. 4 aydır cezaevindeyim, çok zor şartlar altında kalıyorum" dedi.

"Kokaini 6 ay önce İngiltere'de kullanmıştım"

Savunmasına devam eden Yalçıntaş, "Kokaini 6 ay önce İngiltere'de kullanmıştım ama kullanıcı değilim. Çok alkollüydüm, orada tanıştığım bir İngiliz vatandaşından denedim kokain maddesini ancak sonrasında hiçbir şekilde kullanmadım" şeklinde konuştu.

"Mesajlarda tütünden bahsediyorum"

Dosyaya yansıyan mesajlaşmalar hakkında savunma yapan Yalçıntaş, "Ben hiperaktivitemden dolayı konuşmamda bazı kelimeleri değiştiririm. Söz konusu konuşma benim asistanımla aramda geçmektedir. O benim tüm alışverişlerimi yapar. Tütün kullanıyorum, buradaki yazışma asistanımın alacağı tütüne ilişkin olan yazışmadır. 'Çözeltme' diyorum ama aslında orada 'çözebilir misin' demek istiyorum. Ben bazı kelimeleri değiştirerek kullanırım. Mesajlaşmalarda geçen 'kutu' ifadesi de benim posta kutumdan bahsedilmektedir. Oldukça geniştir. Yardımcımın alışverişten sonra eşyalarımı bıraktığı büyükçe bir kutudur" şeklinde konuştu. Savunmasının sonunda Yalçıntaş, "Üzerime atılı suçlardan beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş'ın ev aramasını yapan jandarmanın tanık beyanı alındı

Tanık Jandarma Uzman Çavuş A.S. ise, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar biriminde uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Sanığı tanımıyorum. Ben sadece ev arama kısmında vardım. Sanık hakkındaki ihbar ve yapılan diğer işlemlerden benim bilgim yoktur. Arama yaptığımız yer sanığa ait olan ve hatırladığım kadarıyla dubleks bir evdi. Teras olarak tabir ettiğimiz yatak odasında bir adet boş kavanoz ve iki adet öğütücü gırgır, mutfakta ise bir adet hassas terazi vardı. Kavanozun içinde kırıntılar vardı, ne olduğunu bilmiyorum. İncelemeye gönderdik. Bunun dışında suç unsuru başka bir şey bulamadık. Sanığın uyuşturucu madde kullandığına dair benim bir bilgim yoktur" şeklinde konuştu. Savcı, tanıkların dinlenmesini ve dosyadaki eksik delillerin toplanmasını talep ederek Yalçıntaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkemeden tahliye kararı

Heyet ara kararında, sanık İlyas Yalçıntaş'ın ayda bir kez imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
İlyas Yalçıntaş3. SayfaİstanbulMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Saksıya toprak alırken tarihi keşif Ekipler bölgeye koştu Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
17:06
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:21
Liverpool’un İstanbul yolculuğu başladı Kadıköy’e yaralı geliyorlar
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:16:10. #.0.3#
SON DAKİKA: İlyas Yalçıntaş uyuşturucu davasında ayda bir imza şartıyla tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android