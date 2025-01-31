İmamoğlu: 'Hedef Haline Getirebilecek Bir Durum İçerisinde Yer Almadım' - Son Dakika
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İmamoğlu: 'Hedef Haline Getirebilecek Bir Durum İçerisinde Yer Almadım'

İmamoğlu: \'Hedef Haline Getirebilecek Bir Durum İçerisinde Yer Almadım\'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede, herhangi bir kimseyi hedef haline getirecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. İmamoğlu, suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.

31.01.2025 14:27  Güncelleme: 14:42
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İmamoğlu ifadesinde, "Herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda partili de destek için adliyeye geldi. İmamoğlu, yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

"Bir abi, bir baba şefkatiyle sarf ettiğim sözlerimi tehdit olarak görmek, bağımsız yargıyı, gerçek adaleti tehdit olarak görmek demek olduğunu düşünüyorum"

Öte yandan, İmamoğlu'nun Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ifadesinde aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söylediği öğrenildi. İmamoğlu, Akın Gürlek soruşturmasına ilişkin ifadesinde, bugün burada bulunmasının nedeninin talimatların egemen olduğu bir düzenden kaynaklandığını düşündüğünü söyleyerek, "Ben 'hak yemem ama hakkımı da yedirmem' diyerek seçilmiş bir kişiyim ve sözümün eriyim. İsnat edilen suçla bağlantılı olarak dediğim şeyler belli, burada da tekrar ediyorum: 'Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu. Biz, hukukun talimatla değil, evrensel ilkelerle işleyeceği bir gelecek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir abi, bir baba şefkatiyle sarf ettiğim sözlerimi tehdit olarak görmek, bağımsız yargıyı, gerçek adaleti tehdit olarak görmek demek olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım"

Sözlerinde tehdit ve hedef göstermek olmadığını belirten İmamoğlu ifadesini devamında, "Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır. Bence asıl tehdit "Turpun büyüğü heybede" diyerek yargıya doğrudan müdahale edenler tarafından yapılmaktadır. Hakkımda açılan bence bu siyasi soruşturmanın cevabını millet sandıkta verecektir. Soruşturma konusu olay olan ve 'bak Başsavcı sana söylüyorum...' şeklinde devam eden konuşma içeriğinde kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek söylem ve hitap içerisinde bulunmadım. Kimsenin kendisi veya yakınlarına zarar verebileceğinden bahisle bir söz sarf etmedim. ve aynı şekilde herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım. Böyle bir hareket ve eylem içerisinde bulunmam mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu: 'Hedef Haline Getirebilecek Bir Durum İçerisinde Yer Almadım' - Son Dakika

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