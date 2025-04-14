İnanç turizminin kalbi Darende\'ye ödül

Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde yapılan online anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de gerçekleştirilen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde buluştu.

Törene; Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda protokol üyesi, belediye başkanı ve basın mensubu katıldı. Görkemli organizasyon, belediyecilik alanındaki başarılı projeleri ödüllendirmesiyle dikkat çekti.

"SOMUNCU BABA DİYARINDAN GELİYORUZ"

Törende ödülünü aldıktan sonra Haberler.com mikrofonlarına konuşan Malatya'nın Darende İlçesi Belediye Başkanı Alican Bozkurt, başkanlık görevindeki ilk döneminde böyle bir ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

"Ödüle layık görülmek hem onur hem gurur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü yalnızca kendim için değil, Darende ve Darendeliler adına aldım. Biz Somuncu Baba diyarından geliyoruz. İnanç turizminin öne çıkan ilçelerinden biriyiz ve bu kimliğimizi her platformda tanıtmaya devam edeceğiz," dedi.

Başkan Bozkurt'un açıklamaları, ilçenin kültürel ve turistik değerlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.