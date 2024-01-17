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İnegöl'de 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 torbacı gözaltına alındı - Son Dakika
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İnegöl'de 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 torbacı gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 1000 polis görev aldı ve 49 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu, teraziler, tabancalar ve fişekler ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürü, çocukların geleceği için bu operasyonların yapıldığını ve mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İnegöl\'de 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 torbacı gözaltına alındı
17.01.2024 - 09:09,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda 49 torbacı gözaltına alındı. Torbacılardan birisi kaçmak isterken helikopterdeki ekipler tarafından fark edilip takibe alındı. Sokaktaki ekipler onu da kıskıvrak yakaladı. Narkotik köpeğinin de katıldığı kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu, hassas teraziler, 13 tabanca ve fişekler ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, "Bu operasyonları çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz. Başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek"dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, yaklaşık bir yıldır yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İnegöl ilçesinde devasa operasyona start verdi.

Operasyona katılan 1000 polisi Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu dualarla uğurladı. Zaimoğlu, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi yapacaklarını belirterek, "Narkotik Şubemizin uzun süredir hazırlığını yapmış olduğumuz çocuklarımızı zehirleyen kanlarını emen, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Bursa'da son zamanlarda yaptığımız operasyonlarla suç odaklarından temizledik, temizlemeye devam edeceğiz. Bu operasyonlarımız aynı kararlılıkla hiç durmadan artarak devam edecek. Bu vesileyle uzun süredir hazırlığını yaptığımız bu operasyonu inşallah çocuklarımızın mutlu geleceği için önemli adım olarak düşünüyoruz. Başta uyuşturucu satıcılarından tamamen temizleyerek, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Daha sonra İnegöl'de farklı adreslerde operasyona start verildi. Şüphelilerin adreslerine şafak baskını yapan ekipler, kapıları koçbaşlarıyla kırdı. 35 ayrı adrese giren polis, 49 şüpheliyi suç unsurlarıyla birlikte yakaladı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda ; 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 940 gram bonzai, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök kenavir, 18 adet sentetik hap, 4 adet terazi ve bir tüfek ile 13 tabanca ele geçirildi.

Nefes kesen operasyon anı kameraya yansırken, polisten kaçan bir şüpheli helikopterle tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 torbacı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 torbacı gözaltına alındı - Son Dakika
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