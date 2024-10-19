İnegöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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İnegöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

İnegöl\'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, İnegöl'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yaptı.

19.10.2024 12:56  Güncelleme: 12:59
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19 Ekim Muhtarlar Günü, İnegöl'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Muhtarlarla birlikte İnegöl protokolü de törende yerini aldı.

2015 yılında çıkan Başbakanlık genelgesinin ardından 2016 yılından bu yanan kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde çelenk töreni düzenlendi. Törene; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip ve muhtarlar katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, kadın muhtarlarla birlikte Anıt önüne çelenk sunumunu yaptı.

Programın icra edilmesinde katkı sağlayan Başkan Alper Taban ve ilçe protokolüne teşekkür eden İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, törende 19 Ekim Muhtarlar Gününe ilişkin bir konuşma da yaptı. Garip, "Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze bu topraklarda aziz milletimize hizmetini sürdürmektedir. Genel ve yerel sorunların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Muhtar kelime anlamıyla Türk toplumunun tarihi ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Söz sahibi, seçilmiş kişi anlamı da taşımaktadır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan köy ve mahalle muhtarlıklarımız vatandaşın ilk devlet ve hizmet kapısıdır. Muhtarlarımız köylerimizde ve mahallelerimizde özveriyle çalışmış, devletimizin her zaman gören gözü işiten kulağı olmuştur. Her geçen gün büyüyen bu güzel şehirde milletimizden aldığımız güçle 116 muhtarımız ile görevimizi yerine getirmekte milletimizin acısıyla hüzünlenip, derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinmekteyiz. Muhtar siyasetten uzak, tarafsız, tamamen kendi kişiliğiyle toplumda kabul görmüş, halkın güvenoyuyla seçilmiş en önemli kanaat önderi, yerel yönetimin kılcal damarı ve demokrasinin temel taşıdır. Bu büyük camianın bir üyesi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Muhtar Demokrasinin temel taşıdır" sözüyle muhtarlarımızın Türk Demokrasisinde ki önemini ifade etmiştir. Muhtarlık müessesinin kuruluş günü olan 19 Ekim gününün 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan genelge ile "Muhtarlar Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Günümüzde muhtarların her ne kadar yetkileri kısıtlanmış da olsa hizmet anlamında muhtarlarımız halen etkin rol almaktadır. Biliyoruz ki devlet büyüklerimizin bu yönde düzenlemeler yaparak muhtarlarımızın daha güçlü ve kaliteli hizmet vermesi sağlanacaktır. Cumhurbaşkanımızın da muhtarlarımıza verdiği önemi şu sözlerle belirtmek isterim "Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, Muhtarlarımızı memnun eden beni de memnun eder. Her Muhtar Mahallesinin Cumhurbaşkanıdır." Sözlerime son verirken bu güzel programı hazırlamakta bizlere yardımcı olan Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, bürokratlarımıza ve bu günün şerefi muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Geçmişten günümüze görev yapan muhtarlarımızın tekrardan 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum." dedi.

Resmi tören sonrası Başkan Alper Taban ve Kaymakam Eren Arslan Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, muhtarlarla sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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