İnegöl'de Baba Oğul Sopalı ve Bıçaklı Kavgada Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Baba Oğul Sopalı ve Bıçaklı Kavgada Yaralandı

İnegöl\'de Baba Oğul Sopalı ve Bıçaklı Kavgada Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada baba ve oğul sopalı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

24.04.2024 11:49
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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada baba oğul yaralandı. Amatör kameraya yansıyan kavganın ardından saldırgan araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 23.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, sopalı bıçaklı kavgada Efe Ö. (18) elindeki bıçakla Mahmut A.'yı (47) karnından, oğlu İsmail A.'yı bacağından yaralayıp kaçtı. Saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan baba ve oğlu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Baba Oğul Sopalı ve Bıçaklı Kavgada Yaralandı - Son Dakika

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