İnegöl'de Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl\'de Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

3 yaşındaki Nisa G., balkondan düşerek ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

30.03.2025 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Özvatan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 3 yaşındaki Nisa G., annesi Hazine G. mutfakta yemek hazırladığı sırada mutfaktaki balkona çıkarak oyun oynamaya başladı. Çocuk, oyun oynarken tırmandığı balkonun duvarından aşağı düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk babası Hamdullah G. tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen küçük çocuk, buradan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, İnegöl, bursa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem getirdi Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem getirdi
Tatbikatta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi şehit oldu Tatbikatta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi şehit oldu
RTÜK Başkanı’ndan CHP Genel Başkanı’na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir RTÜK Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir
Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1644’e ulaştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı
Sivasspor, küme düşen takıma gol yağdırdı Sivasspor, küme düşen takıma gol yağdırdı
Cristiano Ronaldo’dan evlilik sözleri Cristiano Ronaldo'dan evlilik sözleri
Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
21:06 İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
18:23 Kütahya’da trafik kazası Yaralanan sürücü hayatını kaybetti Kütahya'da trafik kazası! Yaralanan sürücü hayatını kaybetti
18:19 Fatih Tekke’den Trabzonspor’da ilk puan kaybı Fatih Tekke'den Trabzonspor'da ilk puan kaybı
18:05 Cristiano Ronaldo’dan evlilik sözleri Cristiano Ronaldo'dan evlilik sözleri
17:50 Sivasspor, küme düşen takıma gol yağdırdı Sivasspor, küme düşen takıma gol yağdırdı
17:37 Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1644’e ulaştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı
17:31 RTÜK Başkanı’ndan CHP Genel Başkanı’na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir RTÜK Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir
17:20 Tatbikatta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi şehit oldu Tatbikatta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi şehit oldu
16:57 Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem getirdi Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem getirdi
16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 23:05:34. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement