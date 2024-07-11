İnegöl'de bıçaklı kavga: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de bıçaklı kavga: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen bıçaklı kavgada 7 yerinden bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

11.07.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen bıçaklı kavgada 7 yerinden bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kacır (24), arkadaşı Sedat K. (44)'nın evine gitti. Sohbet sırasında 2 şahsın arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat K. elindeki bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Emre Kacır can havliyle caddeye çıktığı anda yere yığıldı. Kanlar içerisinde yerde kalan genci görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 7 yerinden bıçak yarası alan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Sedat K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Kavga, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de bıçaklı kavga: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 12:59:42. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de bıçaklı kavga: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement