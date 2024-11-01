İnegöl'de Çobanı Vuran Çiftlik Sahibi Gözaltında - Son Dakika
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İnegöl'de Çobanı Vuran Çiftlik Sahibi Gözaltında

İnegöl\'de Çobanı Vuran Çiftlik Sahibi Gözaltında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi, tartıştığı çobanı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

01.11.2024 21:30
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda hayvan sahibi, çiftliğinde tartıştığı çobanı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner T. (47) ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev (27) tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında çiftlik sahibi Taner T. pompalı tüfekle çobanı vurarak öldürdü.

21 saat sonra pişman oldu

Olaydan 21 saat sonra bugün 17.00 sıralarında pişman olarak 112'yi arayan çiftlik sahibi, çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaklaşık 21 saat boyunca bahçede bekleyen cenaze ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Çobanı Vuran Çiftlik Sahibi Gözaltında - Son Dakika

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