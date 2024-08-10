İnegöl'de freni boşalan tır direğe ve 4 araca çarptı - Son Dakika
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İnegöl'de freni boşalan tır direğe ve 4 araca çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalarak hareket eden tır, direğe ve park halindeki 4 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

10.08.2024 23:22
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalarak hareket eden tır, direğe ve park halindeki 4 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden Fatih U. (21), 16 ASN 475 plakalı tırı yol kenarına park etti. El frenini çeken sürücü araçtan inerek sigara almak için markete girdiğinde frenleri boşalan tır, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Tır, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpıp devirdikten sonra park halindeki 16 NS 931 plakalı otomobile, 48 L 0352 plakalı hafif ticari araca, son olarak 16 PT 770 plakalı otomobile çarparak durdu. Marketten çıkan sürücü, yaşanan manzarayı görünce şoke oldu. Kaza anında kaldırımda yayaların olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de freni boşalan tır direğe ve 4 araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de freni boşalan tır direğe ve 4 araca çarptı - Son Dakika
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