İnegöl'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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İnegöl\'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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İnegöl\'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Emin sokak ile Demirel sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Emin sokakta seyreden sürücü Aykut A. Yönetimindeki 34 BDY 220 plakalı otomobil, Demirel sokaktan çıkan sürücü Muharrem S.(56) yönetimindeki 16 KP 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcular Nurgül S.(52) ve Emine S.(76) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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