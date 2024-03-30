İnegöl\'de İftar Beklerken Balkondan Düşen Adam Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatini beklerken dengesini kaybederek 2. katın balkonundan düşen adam yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Bahariye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 2. katında balkona çıkarak iftar saatini bekleyen Rasim C. (52) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya başlandı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatini beklerken 2. Katın balkonundan düşen adam yaralandı. Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Bahariye Mahallesinde meydana geldi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Trabzon'un Of ilçesinde saat 16.00 sıralarında Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletmeleri ve Of Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri önlem aldı ve soruşturma başlatıldı.
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