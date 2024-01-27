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İnegöl'de inşaat işçisi merdiven boşluğuna düşerek yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de inşaat işçisi merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devam eden inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir işçi yaralandı. Kamuran E., dengesini kaybederek merdivenden düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu ise bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de inşaat işçisi merdiven boşluğuna düşerek yaralandı
27.01.2024 - 12:08,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden Kamuran E., merdivenden boşluğa düşerek yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servi ekipleri, Kamuran E.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de inşaat işçisi merdiven boşluğuna düşerek yaralandı - Son Dakika


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