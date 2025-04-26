Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada başına demir profil düşen işçi yaralandı.
Olay İnegöl OSB'de faaliyet bir fabrikada meydana geldi. İşçi E.K.(55) çalıştığı sırada başına düşen demir profil nedeniyle yaralandı. Başından yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de İşçi Demir Profilin Altında Kaldı - Son Dakika
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