İnegöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden abla-kardeş gözyaşları içinde defnedildi - Son Dakika
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İnegöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden abla-kardeş gözyaşları içinde defnedildi

İnegöl\'de kaza sonucu hayatını kaybeden abla-kardeş gözyaşları içinde defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubat sevgililer günü yemeğinden dönerken geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden abla kardeş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı ve ablası hayatını kaybederken, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Cenazeler, aileye teslim edildikten sonra kırsal Şehitler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

15.02.2024 15:17
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubat sevgililer günü yemeğinden dönerken geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden abla kardeş gözyaşları içinde defnedildi.

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki 16 SDT 92 otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya durdu. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile ablası Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanındaki Mustafa Murhan (36) yaralandı. Kaza yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcu Mustafa Murhan (36) ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü ise yoğun bakıma alındı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat sevgililer gününü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi

Abla kardeş gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Hayatını kaybeden abla-kardeşin cenazeleri aileye teslim edildi. Abla-kardeşin cenazesi kırsal Şehitler Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden abla-kardeş gözyaşları içinde defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden abla-kardeş gözyaşları içinde defnedildi - Son Dakika
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