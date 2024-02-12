İnegöl'de market kavgasında eski polis bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de market kavgasında eski polis bıçakla ağır yaralandı

İnegöl\'de market kavgasında eski polis bıçakla ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kavgada, marketi basan 3 çocuk, market sahibi olan eski bir polisi bıçakla ağır şekilde yaraladı. Olay sonrasında polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi ve saldırganlar yakalandı. Yaralı market sahibi ise hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

12.02.2024 20:58  Güncelleme: 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada marketi basan 3 çocuk, market sahibi eski polisi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Kahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Eski bir polis memuru olan market sahibi Emrah Özbudak (30), iddiaya göre 5 saat önce sokakta yüksek sesle konuşan 3 genci sessiz olmaları konusunda uyardı. Öfkelenen T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16) marketi basıp işletme sahibine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında gençlerden T.Y., elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez yaraladı. Market sahibi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Saldırganlar, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İnegöl, Bursa, Kavga, Saldırı, Polisiye, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de market kavgasında eski polis bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de market kavgasında eski polis bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement