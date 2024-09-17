İnegöl'de Tornavida ile Kavga: Yaralı Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Tornavida ile Kavga: Yaralı Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl\'de Tornavida ile Kavga: Yaralı Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de bisiklet tamircisi Ziya Z., alacak meselesi yüzünden müşterisini tornavidayla yaraladı.

17.09.2024 00:48
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada tornavidayla arkadaşını ağır yaralayan şüpheli alkol alırken yakalandı.

Olay, İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde faaliyet gösteren bisiklet tamircisinde meydana geldi. Bisiklet tamircisi Ziya Z. (57) alacak verecek nedeniyle iş yerine gelen müşterisi Ümit Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen bisiklet tamircisi elindeki tornavidayı müşterisinin göğsüne sapladı. Yaralanan adam 150 metre yürüyerek cami bahçesindeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkol içerken yakalandı

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sırasında ekipler, şüpheli Ziya Z.'yi olay yerinden 10 kilometre ileride Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'ndaki Bedre Deresi kenarında alkol içerken yakaladılar.

Polise olayı anlatan Ziya Z., "Bugün onu aradım bir araba muhabbeti vardı. Önceden arkadaşlığımız güzeldi. Sonra beni tekrar aradı ve bana hakaretler etti. Sonra dükkanıma geldi. Dükkana girer girmez bana kafayla vurdu. Ben de kendimi savunabilmek için ne bulduysam dürtüm." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Tornavida ile Kavga: Yaralı Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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