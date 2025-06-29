İnegöl\'de Trafik Kazası Kavgaya Dönüştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Deniz E. idaresindeki otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Ancak çarpma sırasında sürücünün aracına ait plaka kaza yerinde düştü. Kazanın ardından olay yerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, plakanın sahibi olan Deniz E.'ye ulaşıp olay yerine gelmesini sağladı. Kısa süre sonra kaza nedeniyle zarar gören araç sahipleriyle Deniz E. arasında tartışma başladı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen şahısların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorlanınca takviye ekip çağrıldı. Kavgaya karışan Süreyya G. (44), Ferdi G. (23), Halil G. (25), Oğuzhan G. (24) ile kazaya karışan araç sürücüsü Deniz E. (21) ve ağabeyi Oğuzhan E. (24) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA