Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı'na akan dere kenarında temizlik çalışması yapan belediye ekiplerinin çöpler arasında cansız bedenini bulduğu Emrah Gedik, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Boğazköy Barajı'nın kırsal Hamzabey Mahallesi tarafında, baraja akan dere kenarında meydana geldi. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dere kenarında biriken çöpleri iş makinesi yardımıyla temizlemeye başladı.

Çalışmalar sırasında çöplerin arasında çuvala benzer bir cisim fark eden ekipler, yakından incelediklerinde yarı çıplak halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşayan belediye çalışanları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ve Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

1 aydır aranıyordu

Yapılan ilk incelemelerde cansız bedenin, 25 Ekim Pazar günü kaybolan 33 yaşındaki Emrah Gedik'e ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Gedik'in cansız bedeninin bulunması, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Yarı çıplak halde bulunan Gedik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli incelemelerin yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Emrah Gedik'in cenazesi, öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kırsal İsaören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Gedik, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık bir aydır umutla gelecek iyi haberi bekleyen ailesi, gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Emrah Gedik'in kesin ölüm nedeni, yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.