2 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubat sevgililer günü yemeğinden dönerken abla-kardeşin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza 15 Şubat saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir yönetimindeki 16 SDT 92 otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya durdu. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen ile ablası Zeynep Murhan hayatını kaybetti. Sürücü ile yanındaki Mustafa Murhan yaralandı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat sevgililer gününü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yoldan çıkan aracın 100 metre sürüklenerek beton duvara çarptığı anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Öte yandan sürücü ve yanındaki Mustafa Murhan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'nun konuşması sırasında AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak geçti ve İmamoğlu buna tepki gösterdi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?