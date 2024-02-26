İnegöl'deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İnegöl'deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kontrolünün kaybedilerek beton duvara çarptığı anlar kaydedildi. Sürücü ve yanındaki kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

26.02.2024 20:18  Güncelleme: 20:22
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2 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubat sevgililer günü yemeğinden dönerken abla-kardeşin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza 15 Şubat saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir yönetimindeki 16 SDT 92 otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya durdu. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen ile ablası Zeynep Murhan hayatını kaybetti. Sürücü ile yanındaki Mustafa Murhan yaralandı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat sevgililer gününü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yoldan çıkan aracın 100 metre sürüklenerek beton duvara çarptığı anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan sürücü ve yanındaki Mustafa Murhan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

İnegöl\'deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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